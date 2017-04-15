Akif Çağatay Kılıç Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Tebrik Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u tebrik etti.
Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nın kazananı Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Bursa Büyükşehir Belediyespor'u tebrik etti.
Bakan Kılıç paylaşımında, "Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nın sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Kılıç'ın tweeti:
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