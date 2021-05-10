Akif Beki kimdir? Akif Beki kaç yaşında, nereli? Akif Beki hayatı ve biyografisi!
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Akif Beki kimdir? Akif Beki kaç yaşında, nereli? Akif Beki hayatı ve biyografisi!

Akif Beki kimdir? Akif Beki kaç yaşında, nereli? Akif Beki hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Akif Beki izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Akif Beki kaç yaşında, nereli? Akif Beki hayatı ve biyografisi! Akif Beki kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Akif Beki hakkında araştırmalar yapılıyor. Akif Beki kimdir? Akif Beki kaç yaşında, nereli? Akif Beki hayatı ve biyografisi!

AKİF BEKİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Temmuz 1971

Kaç yaşında: 49yaşında

Nereli: Bingöl,

2 Temmuz 1971'de Bingöl'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yaptı. Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Arap Dili ve Edebibiyatı Ana Bilim Dalı bölümünde okudu.

Henüz üniversite öğrencisiyken gazetecilik mesleğine de başlamıştı. İlk önce muhabir olarak 1990 yılında gazetecilik yaptı. Sonraları Zaman Gazetesi, Flash Tv, Haftalık İzlenim, Yeni Şafak, Yeni Yüzyıl ve Turkish Daily News gibi medya kuruluşlarında çalıştı.

1998 yılında Kanal 7'nin Washington temsilciliğine atandı. 2001'de aynı kanalın Ankara temsilcisi olarak görevine devam etti.

Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde dizi yazıları yayınladı.Aynı gazete, Beki'nin cemaat ve tarikat yapılarını inceleyen yazılarını kitaplaştırarak okuyucularına sundu.

Radikal Gazetesi'nde yazarlık yapan Akif Beki, bir veda yazısı yazarak buradaki işinden ayrıldı ve yazılarına Hürriyet Gazetesi'nde devam etti.

Beki,Zara adlı şarkıcıyla evli olup bir çocuk babasıdır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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