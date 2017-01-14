Akhisarlı Devler 1 Sayı Farkla Evinde Mağlup Oldu

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele veren Akhisar Belediyespor ikinci devrenin ilk maçı 18. haftasında evinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor'a 1 sayı farkla 77-78 mağlup oldu.



Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip yeşil-siyahlılar 22-21 önde kapatırken ikinci periyotta daha etkili olan konuk ekip ilk devreyi 45-37 önde kapatarak soyunma odasına gitti. Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip rakibine karşı üstünlük sağlasa da son dakikada konuk ekip yine öne geçti ve çeyrek 61-59 son buldu. Oldukça çekişmeli geçen son çeyrekte Akhisar beraberliği sağlasa da son saniyelerde konuk ekip Petkim üstünlüğü sağladı ve karşılaşmadan 78-77 galip ayrıldı.



Akhisar Belediyespor'da Tyler Smith 18 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Petkim'de ise Gökhan Karabıyık 10 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Akhisar Belediyespor puanını 26 yaparak 10. sırada yer alırken, konuk ekip ise 31 puana çıkarak 4. sırada yer aldı. Akhisar Belediyespor gelecek hafta ligin 19. haftasında Düzce Belediyespor'un konuğu olurken, Petkimspor ise evinde Mamak Belediyespor'u konuk edecek. - MANİSA