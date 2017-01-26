Akhisar'ın Sorunlarını Büyükşehir Çözecek

Çevre mahallerin muhtarlarının da yer aldığı ziyarette sorunlu olan, asfalt ve parke taşı döşenmesi gereken yollarla ilgili talepleri dinleyen Kuruçay ve Ensivri, 2017 yılı asfalt sezonu öncesi programa alınabilecek yollarla ilgili de bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ve İlçe Koordinatörü Doğan Ensivri, Akhisar Sabancılar Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Arslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Dereköy, Büknüş, Sünnetçiler, Bekirler, Arabacıbozköy, Bünyaniosmaniye, Hamidiye, Sülemanköy ve Sindelli'nin mahalle muhtarları da yer aldı.

Mahalle Muhtarlarının Taleplerini Dinlediler

İl genelinde yol bakım, onarım ve asfaltlama programını hummalı bir şekilde yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ve İlçe Koordinatörü Doğan Ensivri, mahalle muhtarlarından sorunlu olan, asfalt ve parke taşı döşenmesi gereken yollarla ilgili talepleri dinledi. Kuruçay ve Ensivri 2017 yılı asfalt sezonu öncesi programa alınacak yolların belirlenmesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.