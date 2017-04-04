Akhisar'ın Ofsayt Nedeniyle Sayılmayan Golü Ortalığı Karıştırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir, 1-1'in rövanşında deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

HERKES ÇILDIRDI

Maç 1-0 giderken sol kanattan yan topla gelen Akhisar Belediyespor, maçın 90+3. dakikasında golü buldu. Oyuncular tam bu gole sevinirken yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Bayrağı gören oyuncular ve yedek kulübesindeki ekip anında yan hakemin etrafını sardı. Akhisar Belediyespor hocası Okan Buruk da hızını alamayarak hakemi itekledi. İtirazlar devam etse de pozisyon gol değeri kazanmadı ve oyun 1-0 devam etti.