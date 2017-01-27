Akhisar'ın Caddelerine Bakım

İl genelinde yol bakım onarım ve asfaltlama programını hummalı bir şekilde yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da merkez mahallelerinde kötü durumda, deforme olan yollarda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ve Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. 1.Nakliye ile Tahirün ve ara sokaklarda bozuk ve kötü durumda olan yollardaki çalışmaların vatandaşın sorun yaşamaması için yapıldığını belirten Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, "İl genelinde de bu tür çalışmalarımız devam edecek. İlçelerimizde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek hızlı bir şekilde tamamlanması için ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor" diye konuştu.