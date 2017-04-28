Akhisar'dan Fuarda Lezzet Şovu

İzmir'de Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün buluştuğu 7. Olivtech Fuarı'ndaki Akhisar standı, lezzet şovuna ev sahipliği yaptı.



Akhisar Ticaret Borsası ile Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 7. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı'nda hazırlanan 200 metrekarelik stant, ödüllü zeytinyağları, Türkiye'de ilk kez piyasaya girecek olan çocuklara yönelik zeytinyağı, salça ve sofralık zeytinlere yönelik tadım şovlarıyla renklendi. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, "Fuarda en büyük ilgi bizim standımızda yönelik olmasının arkasındaki neden, Akhisar markasına duyulan güvenden kaynaklanıyor. Zeytin ve zeytinyağında hem markanın adı olduk hem lezzetin hem de güvenin adresi olduk. Geleneksel üretim ile iyi tarım uygulamalarının buluştuğunda nasıl bir sonuç alındığını gösterdik. Bunun karşılığı olarak da yoğun ilgiyle karşılaştık" dedi.



Akhisar'ın 100 yaşın üzerinde 9 milyon zeytin ağacının bulunduğunu, bunun da zeytin ve zeytinyağındaki köklü geleneklerinin göstergesi olduğunu ifade eden Alhat, ilçedeki 14 milyon ağaçtan elde edilen zeytin ve zeytinyağının hummalı bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Zeytin çeşitliliğinde de öncü olduklarını ifade eden Alhat, "Zeytin ve zeytinyağımızda sağlıksız hiçbir şey yok. İlçemiz üreticilerinin aldığı bir çok ödül de bunun göstergesi" dedi. - MANİSA