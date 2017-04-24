Akhisar'dan Bursaspor'a Son 3 Maçta 12 Gol

Süper Lig'de dün sahasında Bursaspor'u 5-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, yeşil-beyazlı takım ile oynadığı son 3 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında dün sahasında Bursaspor ile karşılaşan Manisa ekibi Akhisar Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 33'e yükselten yeşil-siyahlı ekip, 14. sırada yer aldı.



Ligdeki kötü gidişatını sürdüren Bursaspor, Akhisar Belediyespor ile oynadığı son 3 karşılaşmada toplamda 12 gol yedi. Ziraat Türkiye Kupasında oynanan ilk maçta rakibi ile 3-3 berabere kalan yeşil-beyazlılar, ikinci maçta ise Bursa'da 4-1'lik skorla sahadan mağlup ayrılmıştı. Dün de ligde 5-1 gibi farklı bir skorla rakibine boyun eğen Timsah, bu sezon toplamda ise kalesinde 40 gol gördü. - BURSA