Akhisar'dan 5 Gollü Galibiyet
Süper Lig'de konuk ettiği Bursaspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 5-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, iç sahada oynadığı son 7 maçta 16 puan topladı.
Süper Lig'de konuk ettiği Bursaspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 5-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, iç sahada oynadığı son 7 maçta 16 puan topladı.
Kaynak: Dunya.com
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