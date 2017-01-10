Akhisar'da Kar Yağışı

Akhisar ilçesinde bir lokantanın saçağı etkili kar yağışı sebebiyle çöktü.



Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışı ardından Akhisar ilçesinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.



Belediye ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptığı ilçede Orhan İlker Caddesi 21 sokakta bir lokantanın saçağı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.



Kimsenin yaralanmadığı olayda hasar oluştu.