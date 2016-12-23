Akhisar'da Dereler Temizleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın İnönü ve Hacıishak mahallelerinden geçen derede temizlik ve korkuluk çalışması yaparak, taşkın önleminin yanı sıra can güvenliğini de sağlıyor.



MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki yerleşimleri sel baskınlarından koruyarak can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla derelerde yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ, Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak ve İnönü mahalleleri içerisinden geçen derede yaptığı işlemlerle mahalle sakinlerini önemli bir sorundan kurtarıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarla İnönü Mahallesinde 200 metrelik dere temizliği ile Hacıishak Mahallesinde bin 210 metre korkuluk uygulaması gerçekleştiriliyor. Temizlik işlemiyle mahallede meydana gelebilecek su taşkınlarının önüne geçilirken, profil korkuluk ve panel çit uygulamasıyla da mahalle sakinlerinin güvenliği sağlanıyor.



Mahallelerinde başlatılan dere temizlik çalışması için Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'ye teşekkür eden İnönü Mahalle Muhtarı Figen Saklıca, "İnönü Mahalle Muhtarlığı olarak mahallemizde bulunan kanalımızda bir temizlik talebimiz oldu. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettik. Sağolsunlar, çalışmalar başladı. Deremiz temizleniyor. Yetkili arkadaşlara, vesile olanlara, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA