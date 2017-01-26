Akhisar'da Değişim Sinyali

Spor Toto Süper Lig'de Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas değişim sinyalleri verdi.



Rodallega'nın Trabzonspor'a transferinin ardından ellerinde santrfor olarak sadece Vaz Te'nin kaldığını belirten Kafkas, "Öncelikle kulübün şartlarının uygun olması halinde hücum bölgesine bir oyuncu almayı planlıyoruz. Alamazsak, mevcut yapı içinden çözüm üretmeye çalışacağız. İlk etapta sistemde bir değişiklik düşünüyorum. Galatasaray karşısında çift forvete dönebiliriz" dedi.



Galatasaray'ın ligin en güçlü takımlarından biri olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, yine de sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Rakibe her anlamda karşılık verebilmeliyiz. Fiziksel olarak daha güçlü olmak zorundayız. Ayrıca taktik anlayışımızı biraz daha geliştirmemiz ve ufak tefek nüanslara dikkat etmemiz gerekiyor. Çalışmalarımız iyi gidiyor, takımın durumu iyi. Bu maçtan çok umutluyum" şeklinde konuştu.



Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı süren Soner idmana katılmazken, Larsson takımdan ayrı düz koşu yaptı.



Görüntü Dökümü:



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-Antrenmandan genel ve detay görüntü



-Futbolcu Özer Hurmacı ile röp.



-Teknik Direktör Tolunay Kafkas ile röp.



(Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa) DHA)