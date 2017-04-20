Akhisar Beleidyespor, Son Maçında DSİ'ye Konuk Oluyor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Akhisar Belediyespor, 34. haftada Mamak Belediyesi Ankara DSİ'ya konuk olacak.



22 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşmayı Taner İbin, Ogün Cılız, Kemal Digilli yönetecek. Akhisar Belediyespor, 33 haftalık periyotta 46 puan ile 11. sırada yer alırken, Mamak Belediye Ankara DSİ ise 42 puanda 16. sırada yer alıyor. Ligin ilk devresinde Akhisar'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi 85-76 yenmişti. Akhisar Belediyespor'da Tyler Smith 33 maçta 17.2 ortalama ile sayı lideri ve 9.30 ortalama ile takımın ribaund lideri koltuğunda otururken, 3.36 ortalama ile Serkan Topçu ise takımın asist lideri oldu. Ev sahibi ekip DSİ'de ise 20,9 sayı ortalama ile Tavon Holmes sayı lideri, 9.82 ortalama ile Nathaniel Moultrie ribaund lideri ve 7.15 ortalama ile Jamar Taylor takımının asist lideri koltuğunda oturuyor.



Son iki sezondur play-offları unutan Akhisar Belediyespor, yarın yapacağı son maçla sezonu orta sıralarda tamamlayacak. Gelecek sezon için play-off umutlarını sıkı tutmak için yeşil-siyahlılar son maçın ardından çalışmalarına başlayacak. - MANİSA