Akhisar Belediyesporlu Tolga Ünlü: İstediğim Kadar Forma Şansı Bulamadım

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor'un defans oyuncusu Tolga Ünlü, "İstediğim kadar forma şansı bulamadım. Bunlar futbolda olur. Oynadığım maçlardan ders almaya çalışıyorum" dedi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Belek kampına devam ediyor. Takımın konakladığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tolga Ünlü, geçen sene iyi geçen sezonun ardından Akhisar Belediyespor'un çıtayı yükselttiğini ve takımdan beklentilerin artığını anlattı. Teknik direktör değişikliğiyle ilk yarıda yaşanılan sıkıntılı süreci atlattıklarına ve iyi işler yapmaya başladıklarına değinen Tolga Ünlü, taktiksel değişim sonucu oluşan iyi oyunu devrenin son maçlarına yansıtıp, devreyi 10'uncu bitirdiklerini söyledi.



"İYİ OYNARSAK PUANLAR GELİR"



Kamp çalışmalarının takım için çok önemli olduğuna dikkati çeken Tolga Ünlü, güç depolamaları gerektiğini ve ikinci yarıda oynayacakları önemli maçlarda takımın performansının yüksel olması gerektiğini dile getirdi. Yönetim ve taraftarın Akhisar Belediyespor'un üst sıralarda yer alması gerektiği yönünde takıma baskı yapmamasının pozitif anlamda kendilerine rahatlık verdiğini aktaran Tolga Ünlü, "O pozitif rahatlığı da oynadığımız futbola yansıttığımızı düşünüyorum. Geçen sene de hiç düşüncemiz yoktu o rahatlıkla 6'ncılığa kadar yükseldik. İyi bir sezon çıkardık. Bu sene de öyle olacağını düşünüyorum. Kafamıza fazla takmazsak 5'inci, 6'ncı, 4'üncü oluruz. Maçtan maça düşünürsek, her maç iyi oynayıp kazanırız- kazanmayız ama iyi oynadıktan sonra puanlar da gelir. Üst sıralara tırmanırız" diye konuştu.



"İSTEDİĞİM KADAR FORMA ŞANSI BULAMADIM"



Her maçta performansını artırmayı istediğini anlatan Tolga Ünlü, ilk devre istediği kadar forma şansı bulamadığını dile getirdi. Devre arası kampının her futbolcu için fırsat olduğuna değinen Tolga Ünlü, şunları söyledi:



"Benim adıma sezon daha iyi geçebilirdi. İstediğim kadar forma şansı bulamadım. Bunlar futbolda olur. Her zaman oynayacağız diye bir şey yok ama çalışmaya devam ediyorum. Oynadığım maçlardan ders almaya çalışıyorum. Bunun da ilerleyen haftalarda performansıma yansıyacağını düşünüyorum. Ben hangi maç oynarsak oynayayım bir dahaki maçta üstüne koymak zorundayım. Dünya futbolu gelişiyor kendimi de geliştirmem lazım. O gelişim de 'ben futbolcuyum' deyip idmanlara çıkarak olmuyor. O yüzden daha fazla çalışmamız, bilinçli olmamız gerekiyor. İyi oynadıkça daha iyi takımlar ilgilenebilir. En büyük hedefim kişisel gelişimim."



- Antalya