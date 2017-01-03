Akhisar Belediyespor'un Antalya Kampı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarına başladı.



Konakladığı otelin sahasında, teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmanda, golcü oyuncu Hugo Rodallega ve yeni transferlerinden Slovenyalı stoper Miral Samardzic katılmadı.



Rodallega'nın 5 Ocak'ta, Samardzic'in de yarın akşam takıma katılacağı bildirildi.



Akhisar Belediyespor'un, yeni transferi Daniel Larsson ise takımla birlikte ilk idmanına çıktı.



Yeşil-siyahlı takımın genç oyuncuları Hasan Ali Adıgüzel ve Halil Yeral da Antalya kampına getirildi.