Akhisar Belediyespor, Sakarya'yı Konuk Edecek

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 32. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor, Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Karşılaşma çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak.



Topladığı 44 puanla 11. sırada kendisine yer bulan Akhisar Belediyespor, ligin güçlü ekiplerinden Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında galibiyet arıyor. 56 puanla ligde 3. sırada bulunan konuk takım, ilk yarıda oynanan karşılaşmada Akhisar'ı sahasında 97-74 mağlup etmeyi başarmıştı. Sami Özel, Şeyhmus Melek ve Murat Tunç hakem üçlüsünün yöneteceği mücadele Akhisar Belediye Spor Salonu'nda oynanacak. Ligde 36 puanı bulunan Muğla Ormanspor ile 38 puan toplayan Final Gençlik'in, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala alt lige düşmesi kesinleşti. Sahasında oynayacağı son mücadelesine çıkacak olan Akhisar Belediyespor'un ise play-off şansı bulunmuyor. - MANİSA