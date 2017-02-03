Akhisar Belediyespor, Pertevniyal'ı Konuk Edecek

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Akhisar Belediyespor Basketbol takımı 22. haftada İstanbul ekiplerinden Pertevniyal'ı konuk edecek.



Yeşil-siyahlı takım bugün Akhisar Belediye Spor Salonu'nda saat 15.00'de yapacağı son hazırlık ile çalışmalarını tamamlayacak. Akhisar'da eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.



Akhisar Belediye Spor Salonu'nda yarın (Cumartesi) saat 18.00'de yapılacak müsabakayı Günay Yaylı, Nezihi Soydan, Ayhan Baykara ve Yaşam İssi yönetecek. Maç başına 80 sayı ortalaması bulunan ev sahibi ekip, 29 puan ile 11 sırada bulunurken, maç başına 70 sayı ortalaması bulunan konuk ekip Pertevniyal ise 28 puan ile Akhisar Belediyespor'un bir alt sırasında yer alıyor.



Geçen hafta deplasmanda Yalova Group Basket takımına yenilen Akhisar Belediyespor'da Leemire Goldwire 380 sayı ile takımının en skorer oyuncusu. Geçen hafta evinde lider Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a farklı yenilen Pertevniyal takımının ise en skorer oyuncusu 255 sayı ile Nedim Yücel ve Sertay Gürsu.



Akhisar Belediyespor Basketbol takımı Antrenörü Serhat Yapıcı'nın karşılaşmaya Cenk, Goldwire, Sercan, Reha, Tyler Smith 5'lisi ile çıkması bekleniyor. Sezonun ilk devresi İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Akhisar Belediyespor rakibini 14 sayı farkla mağlup etmişti.



Akhisar Belediyespor ligin 23. haftasında 12 Şubat Pazar günü saat 16.00'de Bursa Atatürk Spor Salonu'nda Bursaspor Durmazlar Basketbol takımına konuk olurken, İstanbul temsilcisi Pertevniyal ise evinde Mamak Belediye Akhisar DSİ takımını konuk edecek. - MANİSA