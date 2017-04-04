Akhisar Belediyespor - Medipol Başakşehir Maçının Ardından

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde 1-1 berabere kaldığı Akhisar Belediyespor'u Manisa'daki rövanşta 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kolay maçı zora soktuklarını belirterek şunları söyledi: "Önce oyundan başlamak istiyorum. Rakibimiz üçlü ama aslında beşli bir savunmayla maça başladı, biz de planlarımızı buna göre yaptık. Golü attıktan sonra 3-4 farkı bulabileceğimiz fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Son 15-20 dakikada çok geriye yaslandık. Rakip bu anlarda kanatlardan ve ortadan çok üzerimize geldi. Son 10 dakikadaki futbol bize yakışmadı. Yine de kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum."



Türkiye'de futbolun yavaş oynandığını, bunda hakemlerin de etkisi olduğunu sözlerine ekleyen Avdullah Avcı, "Hakemler her temasta, omuza omuza her mücadelede düdük çalıyor. Oyun süreleri Avrupa standartlarının çok altında. Futbolun hızlanması için hakemlere önemli sorumluluk düşüyor" diye konuştu.



Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Okan Buruk hakem tarafından tribüne gönderildiği için basın toplantısına katılan antrenör İrfan Saraloğlu şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim için çeyrek finale gelmek de başarıydı. Bu maçta geriye düşmemize rağmen önemli bir reaksiyon gösterdik. Rakibimizin gücü belliydi. Ligdeki yerleri bunun kanıtı zaten. Maça iyi başlayamadık. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle önce dengeyi kurduk, sonra rakibe üstünlük sağladık. Uzatmada yediğimiz golle kupaya veda ettik. Akhisar Belediyespor'u buraya getiren oyuncuları tebrik ediyorum." - Manisa