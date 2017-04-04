Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir: 0-2





STAT: Manisa 19 Mayıs



HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Mustafa Emre Eyisoy (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx)AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac (xx) - Tolga (x) (Dk. 58 Lopes xxx), Caner (xxx), Samardzic (x) (Dk. 46 Soner xx), Alper (xx), Orhan (xx), Adu (x) (Dk. 46 Vaz Te xx), Sissoko (xx), Larsson (xxx), Onur (xx), Muğdat (xx)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Ufuk (xxx) - Caiçara (xxx), Attamah (xx), Epureano (xx), Alpaslan (xx), Emre (xxx) (Dk. 86 Hakan), Mahmut (xx), Visca (xxx), Mustafa Pektemek (xx) (Dk. 67 Mossoro x), Cengiz (xx), Adebayor (xxx) (Dk. 72 Mehmet Batdal xx)



GOLLER: Dk. 24 Adebayor, Dk. 90+4 Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir)



SARI KARTLAR: Dk. 52 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir, Dk. 90+4 Alper (Akhisar Belediyespor)



MEDİPOL Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde 1-1 berabere kaldığı Akhisar Belediyespor'u Manisa'daki rövanşta 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Özellikle son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada İstanbul temsilcisini galibiyete taşıyan golleri 24. dakikada Adebayor, 90+6. dakikada Mehmet Batdal kaydetti. Bu arada 90+4. dakikada Akhisar Belediylesporlu Orhan'ın ağlara giden kafa vuruşunda yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy ofsayt bayrağını kaldırınca saha karıştı. Akhisarlı futbolcuların ve teknik adamların itirazları sonuç vermedi, hakem Ümit Öztürk itirazlarını sürdüren ev sahibi takımın teknik direktörü Okan Bulut'u tribüne gönderdi. Medipol Başakşehir bu galibiyetle dört gün önce lig maçında 2-1 yenildiği rakibinden rövanşı almış oldu.



Henüz 20'nci saniyede Emre'nin derinleme pasıyla Akhisar ceza sahasında buluşan Adebayor'un kaleci Lukac'ı da geçen vuruşunu çizgiden çıkaran Orhan gole izin vermedi.





10'uncu dakikada Adebayor'un pasıyla sağ çaprazdan rakip ceza sahasına giren Vica'nın sert şutunda kaleci Lukac'tan seken topu savunma kornere atarak uzaklaştırdı.



21'inci dakikada Caner'in pasını Başakşehir ceza sahası içinde kontrol eden Onur mükemmel bir dönüşün ardından şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

24'üncü dakikada konuk takımın golü geldi. Mustafa Pektemek'in kaptığı topla başlayan Başakşehir atağında Cengiz sol kanattan penaltı noktasına nefis bir orta yaptı. Samardzic'in markajından kurtulan Adebayor sağ ayağının içiyle çok sert vurdu ve Lukac'ı avladı: 0-1.



45'inci dakikada Caiçara'nın sağdan ortasında Adebayor'un vuruşu yandan dışarı çıkınca ilk 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile bitti.



53'üncü dakikada Soner'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sissoko'nun kafasından yükseklik kazanan top kale içine süzülürken, Ufuk son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı. Aynı dakika içinde Emre'nin uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Visca kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurmakta gecikince, yetişen Larsson topu kornere atarak mutlak bir golü önledi.



69'uncu dakikada ani gelişen bir Başakşehir atağında Adebayor tek başına Akhisar Belediyespor ceza sahasına girdi. Caner son anda müdahale ederek topu kornere attı ve ikinci gole geçit vermedi. Bu pozisyonda dizinden sakatlanan Adebayor yerini Mehmet Batdal'a bıraktı.



757inci dakikada sağ kanattan hareketlenen Mossoro uygun pozisyonda sert vurdu, top uzak direğin yanından dışarı gitti.



90+4'üncü dakikada Akhisar Belediyesporlu Soner'in kullandığı serbest vuruşta kale ağzında Orhan'ın kafa vuruşu ağlara giderken, hakem Ümit Öztürk, yardımcısı Mustafa Emre Eyisoy'un uyarısıyla pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.



Kronometre 90+6. dakikayı gösterirken Başakşehir kontratağa çıktı. Visca'nın "Al da at" dercesine verdiği pası ağlara gönderen Mehmet Batdal maçın skorunu 2-0 olarak ilan etti.