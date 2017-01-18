Akhisar Belediyespor Lige Moralli Döndü

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. maçında Bursaspor'u Ricardo Vaz Te'nin gollerle 4-1 yenerek lige moralli dönüyor.



Yeşil-Siyahlılar, Süper Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Kupa maçında oynayan oyuncular ısınma hareketleri ardından düz koşu ile idmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise dar alanda kısa paslaşma ve yarım saha taktik maçı yaptı.



Bursaspor gibi güçlü bir camiadan deplasmanda alınan 4-1'lik galibiyetin kendilerine büyük moral ve özgüven yüklediğini kaydeden Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Lige moralli döndük. Önümüzde lig için çok önemli ve kritik bir maç var. Kayserispor maçını önemsiyoruz ve takımımız tüm dikkatini bugünden itibaren lige vermiştir. İnşallah Kayserispor maçından puanlar ile ayrılarak ligde hakettiğimiz konuma geleceğiz" ifadelerini kullandı.



21 Ocak Cumartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak Kayserispor maçının bilet fiyatlarının VIP 20, Kapalı 15, Maraton Akigo 11 ve Misafit Takım Kale Arkası tribünü 10 TL'den bugün satışa çıktığı bildirildi. - MANİSA