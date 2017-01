Akhisar Belediyespor, Kupada Bir Üst Tura Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 6. hafta maçında Akhisar Belediyespor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Aydınspor 1923'ü, 16 yaşındaki genç futbolcusu Hasan Ali'nin ayağından bulduğu gol ile 1-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Bir üst tura çıktığımız için son derece mutluyuz. Bir alan sınırlandırması olmadan baskı yapma gayreti içerisinde olduk. Kolay bir iş değil. Sezon başından beri belli oyun şablonu ve kalıpları üzerinde çalışıyoruz. Oyunun bir bölümünde iyi oynadık fakat maalesef bütününde aynı şeyi söyleyemem. Takım her geçen gün biraz daha gelişiyor. Belli sistem değişikliklerine gidebiliriz. Özellikle Rodallega'yı kaybettikten sonra. Bunun dışında bir üst tura çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstediklerimizin bir çoğunu özellikle ofansif anlamda yapma gayreti içerisinde oldular. Yarın oynanacak olan Ümraniyespor-Bursaspor maçının sonucuna göre evimizde mi oynayacağız yoksa Konya'ya mı gideceğiz onu bekleyeceğiz" dedi.



Önümüzdeki hafta Galatasaray maçı öncesinde takımdaki oyuncu durumu hakkındaki soruyu yanıtlayan Kafkas, "2 kulvarda beraber yarıştığımız için fazla oynamayan oyuncularıma da şans vermek istiyorum. Onların çoğu bu formayı sonuna kadar hak eden oyuncular. Tercih yaptığımız için ligde bazı oyuncuları kullanıyoruz. Kupada da bu oyuncularla devam ediyoruz. Bu kulvarda çok fazla değişiklik yapmayacağım" diye konuştu.



Trabzonspor'a transfer olan Hugo Rodellaga'nın yerine bir transfer yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruya da cevap veren Kafkas, "Kulübün şartları ve durumu uygun olursa bir transfer yapabiliriz. Biliyorsunuz Hugo ile takas olan Mustafa Yumlu bugün akşam gelecek ve yarın büyük ihtimalle anlaşacak. Şuanda elimizde kalan tek santrafor Vaz Te. Biraz da Larsson ile oynama şansı var ama Larsson tek başına oynayabilecek durumda değil. Benim taktik anlayışımda tek başına oynayabilecek durumda değil. Bir transfer olursa yine aynı sistemle devam edebiliriz fakat bir oyuncu gelmez ise o zaman forvet bölgesinde çift santrafora dönebiliriz veya tek Vaz Te ile devam edebiliriz. Yani kendi içimizden çözüm üretip yola devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.



Soru üzerine bugün galibiyeti getiren golü atan 16 yaşındaki Hasan Ali'nin performansını da değerlendiren Kafkas, "Hasan Ali şu anda 16 yaşında. Milli takımın değişmez isimlerinden biri olacağına inanıyorum. Bazı şeyleri söylemek için biraz erken ama Hasan Ali şu anda 16-17 yaş grubunda değil de Ümit Milli Takımın seviyesinde futbol oynuyor. Bunu bir milli takım hocalarına yanlış bir şey söylemek için söylemiyorum. Ben de orada çalıştım. Biliyorsunuz kupada devamlı, ligde de oynamaya başladı. Hasan Ali, Akhisar Belediyespor'da geleceği parlayan bir yıldızı olacak. Avrupa'da da futbol oynayacağını düşünüyorum. Katkı sağlamaya çalışıyorum. Her geçen gün daha da gelişiyor. Kendine has özellikleri var. Hem çabuk, gelmeden düşünebiliyor, saha içerisinde problem çözüp şut atabiliyor. Bu yaşta dayanıklılığı çok iyi. Hızı çok iyi. Bu zamana kadar birçok oyuncu kazandırdık, bunu da iş olsun diye söylemiyorum. Bir teknik adamın yapması gereken şeyler bunlar. Nguemo'yu bırakmamızdaki sebeplerinden biri de Hasan Ali gibi oyunculara yer açmak. Çok güveniyorum. Bugün de çok iyi oynadı. Bizler oynatacağız ki bu oyuncular bilinsin" diye konuştu.



Aydınspor 1923 cephesi



Süper lig ekibi karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını dile getiren Aydınspor 1923 Teknik Direktörü Necati Gürpınar, futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. Önemli olan kupaya renk katmaları olduğunu dile getiren Gürpınar, "Futbolcularım gerçekten sahada iyi mücadele ettiler. Akhisar Belediyespor karşısında iyi oynadık. Akhisar Belediyespor bize karşı fazla üstünlük sağlayamadı. Merkezden hiç atakları olmadı. Savunma anlayışımızı futbolcularımız yüzde yüz uyguladı. Maçın kırılma anları vardır. Konsantreyi kaybettiğimiz anda golü yedik. Kupaya veda ettik. Akhisar Belediyespor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz" dedi. - MANİSA