Akhisar Belediyespor - Kayserispor Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor, Kardemir Karabükspor yenilgisinin ardından ikinci yarının ilk iç saha maçında düşme hattındaki Kayserispor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Akhisar bu skorla puanını 21'e, düşme hattından kurtulamayan Kayserispor ise 13'e çıkardı.



Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Mücadele gücü yüksek bir maç oldu" dedi. Yalçın, "Maçın sonlarında çok geliş-gidişler vardı. İyi mücadele ettik. Pozisyonu daha fazla olan takım bizdik. Yeni bir takımız ve 2-3 maç sonra daha hazır hale geleceğiz. Hazır olma durumumuzu daha da erkene çekmek istiyoruz" diye konuştu.



Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Kayserispor beraberliği sonrası alınan her puanın değerli olduğunu söyledi. Kafkas, "Bu tip maçların zorluk derecesinin yüksek olduğunu biliyorduk. Oyuna iyi başladık ve baskıyı iyi yaptık. İkinci yarıda oyundan düşünce orta sahaya takviye yaptık. Ligde en az gol yiyen, en az gol atan takımlardan biriyiz. Alınan her puanın değerli olduğunu biliyoruz. Önümüzde önemli bir kupa maçı var. Kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



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Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamaları



Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın açıklamaları



HABER: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - KAMERA: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,