STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Serkan Çimen (xxx), Samet Çiçek (xxx)
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora (xxx)- Lopes (xx), Orhan (xx), Caner (xxx), Ömer (xx), Sissoko (x), Custodio (xx) (Dk.82 Hasan Ali), Onur (x) (Dk.66 Olcan x), Özer (xx), Muğdat (x) (Dk.54 Adu xx), Vaz Te (x)
KAYSERİSPOR: Ahamada (xxx)- Levent (xx), Kana (xxx), Mabiala (xxx), Anıl (xx), Kubilay (xx), Rotman (xx), Deniz (x) (Dk.73 Erkan Kaş xx), Lawal (xx), Güray (xxx) (Dk.89 Hakan), Umut Bulut (x)
SARI KARTLAR: Custodio (Akhisar Belediyespor), Rotman, Mabiala, Levent (Kayserispor)
SPOR Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor, sahasında düşme hattındaki Kayserispor'la golsüz berabere kaldı: 0-0.
10'uncu dakikada Akhisar Belediyespor atağında ceza sahasının 5 metre dışından kazanılan serbest vuruşta Ömer topun başına geçti. Ömer'in direkt kaleye vurduğu topa kaleci Ahamada sahip oldu.
18'inci dakikada Kayserispor'da Lawal'ın orta sahadan pasıyla ceza sahası solunda buluşan Deniz, kafayla indirdi. Umut Bulut, ön direkte kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.
23'üncü dakikada Akhisar'da Onur'un sağ çaprazdan sert şutunu Ahamada kontrol etti.
31'inci dakikada Akhisar Belediyespor gole yaklaştı. Ömer'in sağ kanattan ortasınha Vaz Te, ceza alanında kafayı çaktı, top Ahamada'da kaldı.
55'inci dakikada Kayserispor golden oldu. Güray sağ kanattan bindirme yapıp topu ceza sahasında Umut Bulut'la buluşturdu. Umut müsait pozisyonda topu yandan auta attı.
57'nci dakikada Akhisar'da Adu'nun pasıyla ceza yayında buluşan Özer'in sert şutu üstten auta çıktı.
62'nci dakikada Lawal, ara pasla topu Güray'la buluşturdu. Güray'ın aşıttığı top kaleci Bora'da kaldı.
82'nci dakikada Güray sol kanattan hareketlenip Lawal'ı gördü. Lawal'ın gelişine sert şutunu Bora kornere çeldi.
- Manisa
Akhisar Belediyespor-Kayserispor: 0-0
STAT: 19 MayısHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Serkan Çimen (xxx), Samet Çiçek (xxx)AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora (xxx)- Lopes (xx), Orhan (xx), Caner (xxx), Ömer (xx), Sissoko (x), Custodio (xx) (Dk.82 Hasan Ali), Onur (x) (Dk.66 Olcan x), Özer (xx), Muğdat (x) (Dk.
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