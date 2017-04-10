Akhisar Belediyespor: "Kaleci Volkan'a Kırmızı Kart Gösterilmeliydi"

FENERBAHÇE'ye deplasmanda 3-1 yenilen Akhisar Belediyespor'un antrenörü İrfan Saraloğlu, "Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e gösterilmeyen kırmızı kartın, maçın kırılma anı" dedi.



Teknik Direktör Okan Buruk cezalı olduğu için takımın başında sahaya çıkan antrenör İrfan Saraloğlu, 1-0 yenik durumdayken penaltı kazandıkları pozisyonda hakem Halil Umut Meler'in, Volkan'a kırmızı kart çıkarması gerektiğini savundu. Saraloğlu, "Burada gösterilmeyen kart, oyunun akışını değiştirdi" derken şöyle devam etti:



"Aslında maça iyi başladık. Karşımıza çok yumuşak ve yeterince organize olamamış bir Fenerbahçe çıktı. Ancak birini kendi kalemize attığımız şanssız goller yedik. Bizim açımızdan bakıldığında rahatlıkla puan alabileceğimiz bir müsabakaydı ama top istemedi."



Öte yandan Anayasa değişikliği için yapılacak referandum nedeniyle futbolculara 2 gün izin verilirken, antrenmanların çarşamba günü başlayacağı açıklandı. - Akhisar