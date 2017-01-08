Akhisar Belediyespor-Göztepe Hazırlık Maçı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan Akhisar Belediyespor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.



Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde, bir otelin sahasında oynanan maçta Akhisar Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada penaltıdan Soner Aydoğdu ve 51. dakikada Custodio Castro kaydetti.



Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, yeni transferlerden Miral Samardzic ve Deniel Larsson'a ilk 11'de görev verdi. Bir diğer yeni transfer Olcan Adın ise ikinci yarıda şans buldu.



Yeşil-siyahlılarda, kampa iki gün önce katılan ve dün yapılan antrenmanda takımdan ayrı koşu yapan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, Göztepe karşısında forma giymedi. Golcü oyuncu, mücadeleyi tribünden izledi.



Göztepe'de ise yeni transfer Murat Akın ilk 11'de sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımda 33. dakikada Hakan Barış sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. Hakan'ın yerine Soner Dikmen oyuna dahil oldu.



Karşılaşmayı Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve az sayıda sarı-kırmızılı taraftar da tribünden seyretti.