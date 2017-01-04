Akhisar Belediyespor, Enoch Kofi Adu'yu Transfer Etti

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Akhisar Belediyespor, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Manisa ekibi, Ganalı ön libero Enoch Kofi Adu'yu kadrosuna dahil etti.



Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Akhisar Belediyespor, transfer çalışmalarına hız verdi. Antalya Belek'te ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Akhisar Belediyespor; Daniel Larsson, Olcan Adın ve Miral Samardzic'in ardından Gana'lı ön libero Enoch Kofi Adu'yu da renklerine bağladı.



İsveç 1. Lig ekiplerinden Malmö forması giyen Adu, kendisini 3,5 yıllığına Akhisar Belediyespor'a bağlayan imzayı attı. Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyesi Harun Eryüksel'in hazır bulunduğu törende, Adu sözleşmeyi imzaladı.



26 yaşındaki Enoch Kofi Adu, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde de 18 karşılaşmada forma giydi. - MANİSA