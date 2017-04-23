Akhisar Belediyespor'dan 5 Gollü Galibiyet
Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Bursaspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 5-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, iç sahada oynadığı son 7 maçta 16 puan topladı.
Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Bursaspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 5-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, iç sahada oynadığı son 7 maçta 16 puan topladı.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk ettiği Bursaspor karşısında 13. dakikada geriye düşen Akhisar Belediyespor, 15 dakika içinde bulduğu gollerle 28. dakikada skoru 4-1'e getirdi. İlk yarısı bu skorla tamamlanan müsabakada rakibini 5-1 mağlup eden Ege temsilcisi, 33 puana yükseldi ve düşme hattıyla puan farkını 8'e çıkardı.
Kendi evinde farklı
Dış sahada oynadığı son 7 maçta galibiyet alamayan ve bu müsabakalardan sadece bir puan çıkaran Akhisar Belediyespor, kendi evinde ise son 7 maçta 5. galibiyetini elde etti.
İç sahada son 7 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akhisar Belediyespor, bu maçlarda 16 puan topladı. Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadı.
Ege temsilcisi, bu sezon ligde ilk kez bir maçta 5 gol birden attı. Yeşil-siyahlı ekip, en son 2014-2015 sezonunda 5-1 mağlup ettiği Kardemir Karabükspor maçında 5 gol kaydetmişti.
Vaz Te gol sayısını 6'ya yükseltti
Akhisar Belediyesporlu futbolcu Ricardo Vaz Te, Bursaspor karşısında fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.
Vaz Te, ligde Türkiye kariyerinde 2014-2015'te 5, 2015-2016'da ise 1 gol atmıştı. Bu sezon ligde ve kupada toplam 20 gole ulaşan Portekizli oyuncu, bunlardan 8'ini Bursaspor'a attı.
Daha önce Beşiktaş maçında 1 gol atan Olcan Adın, Bursaspor karşısında 2 gol kaydetti. Olcan Adın'ın daha önce Bursaspor'a karşı Galatasaray formasıyla 2, Trabzonspor'la 1 golü bulunuyordu.
Akhisar Belediyespor'da birer gol atan Mustafa Yumlu ve Sokol Cikalleshi, yeşil-siyahlı formayla üçüncü gollerine imza attı.
Taraftarlardan tepki
Akhisar Belediyespor karşısında takımlarını yalnız bırakmayan ve destek veren Bursaspor taraftarı, ilk yarıdaki 4-1'lik skorun ardından stadı terk etti. İlk yarıda bin 150 taraftarın olduğu tribünde, ikinci devrede birkaç kişi kaldı.
Bursaspor'u 1-0 öne geçiren golü atan Pablo Batalla, bu sezon ligde 8. golünü kaydetti.
Bursaspor, bu sezon ilk kez kalesinde 5 gol birden gördü. Yeşil-beyazlı ekip, en son 2014-2015'te 5-3 mağlup olduğu Kasımpaşa müsabakasında 5 gol yemişti.
Dış sahada son 10 maçta galibiyeti bulunmayan Bursaspor, bu müsabakalardan sadece 1 puan çıkardı.
Bursaspor, son 5 haftada ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Ligde 28. haftayı 35 puanla tamamlayan Bursaspor, söz konusu haftalar itibarıyla en kötü 2. sezonunu geçirdi. Yeşil-beyazlı ekip, 2007-2008'de 28. haftayı 31 puanla geçmişti.