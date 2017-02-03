Akhisar Belediyespor'da Kupa Maçı Hazırlıklar Tamam

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur müsabakasında Akhisar Belediyespor, evinde oynayacağı Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Yılmaz Atabarut Tesislerinde yapılan idman Teknik Direktör Tolunay Kafkas önderliğinde yarım saat sürdü. Düz koşu, ısınma ve 5'e 2 pasın ardından yeşil-siyahlılar taktik maçı yapmazken kanatlardan ceza sahasına orta çalışması gerçekleştirdi. İdmana yeni Jeremy Bokila katılmazken kupa maçında da sahada oynaması beklenmiyor. Ancak yeni transferlerden Sokol Cikalleshi'nin kupa maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Yeşil-siyahlılar, yarın akşam yapacağı idmanın ardından Manisa'da otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.



Taraftar için yine ücretsiz otobüsler kalkacak



5 Şubat 2017 Pazar günü saat 10.30 ile 11.30 arasında Akhisar Belediyesi Yeni Hizmet Binası Önü, Milli Egemenlik Meydanı ve Manisa 19 Mayıs Stadı'na ücretsiz otobüslerin kalkacağı bildirildi.



Kağıt bilet satışı var



Öte yandan Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor taraftarının PassoLig hakkı bulunmadığından dolayı maça girmek isteyen misafir takım ve Akigoların aynı zamanda kağıt bilet alabilecekleri bildirildi. Kağıt bilet almayan isteyen taraftarların maç günü stat önünden temin edebilecekleri kaydedildi. 5 Şubat Pazar günü saat 12.30'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak ve Özgür Yankaya'nın yöneteceği karşılaşmanın bilet fiyatları misafir ve kale arkası 5, Maraton Akigo 6, Kapalı Alt Tribün 10 ve VIP tribün 15 TL'den satışa sunuldu. - MANİSA