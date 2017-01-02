Akhisar Belediyespor'da Kamp Başlıyor

SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 20 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Akhisar Belediyespor, verilen 5 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya Belek'te başlayacak.



Yeşil siyahlı ekibin Gaziantepspor'dan transfer ettiği forvet Daniel Larsson da Antalya kampında ilk kez takımla birlikte çalışacak. Akhisar Belediyespor, kampta 8 Ocak'ta TFF 1'inci Lig lideri Göztepe'yle hazırlık maçı oynayacak.



Transferde şu ana dek Larsson ve Galatasaray'dan Olcan Adın'la anlaşan Akhisar Belediyespor'da yönetim defans ve forvet hattına 2 veya 3 takviye daha yapmayı planlıyor. Takımda kalacak ve gidecek isimler de transferlere göre şekillenecek.



Yönetim, önümüzdeki günlerde kampı ziyaret ederek sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Rodallega ve Vaz Te ile şimdiden masaya oturacak.





- Akhisar