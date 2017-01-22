Akhisar Belediyespor'da İmza Günü

SPOR Toto Süper Lig'in 18'inci hafta randevusunda kendi sahasında düşme hattındaki Kayserispor'la golsüz berabere kalarak çok kritik 2 puandan olan Akhisar Belediyespor, gözünü gündemindeki transfere çevirdi.



Yeşil siyahlıların 750 bin Euro ve Mustafa Yumlu'nun bonservisine karşılık Trabzonspor'a sattığı Rodallega'nın yeni takımıyla sözleşme imzalaması, Mustafa Yumlu'nun da Akhisar'a gelerek imza atması bekleniyor.



Akhisar Beletdiyespor'un geçen sezon başında İngiltere Championship takımlarından Fulham'dan renklerine bağladığı Hugo Rodallega, ilk sezonunda müthiş bir performans göstermiş, ligde 19, kupada 2 olmak üzere 21 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Kolombiyalı yıldız, 17 maçta 4 golle hayal kırıklığı yaratmıştı. Akhisar Belediyespor'la sözleşme imzalayacak olan Mustafa Yumlu ise bu sezon 9 lig, 6 kupa maçında forma giydi, kupada 2 gol attı. - İzmir