Akhisar Belediyespor'da Hedefler Yükseldi

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa galibiyetiyle 6 hafta sonra deplasmanda alınan 3 puanın sevincini yaşarken, bir yandan da düşme hattından çıkması ile hedef yükseltti.



Hedeflerinin ilk etapta ligde kalmak olduğunu ancak alınan Kasımpaşa galibiyeti ile hedeflerini yükselttiklerini ifade eden Akhisar Belediyespor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, şimdi hedeflerinin ilk 7'ye girmek olduğunu belirtti. Düşme hattından çıkarak Kardemir Karabükspor ile birlikte 36 puana sahip Akhisar Belediyespor'un 2 günlük iznin ardından 3 Mayıs Çarşamba günü Yılmaz Atabarut Tesislerinde saat 20.00'de Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başlayacağı bildirildi. Akhisar Belediyespor ligin 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de ligin düşme hattında bulunan Gaziantepspor'u konuk edecek. - MANİSA