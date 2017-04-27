Akhisar Belediyespor'da Hedef 3 Puan

Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Akhisar Belediyespor'un basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, çıkışlarını sürdürmek istediklerini kaydetti.



Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaliteli ekip olduklarını, gelecek sezonda da bu kadroyu korumak istediklerini belirtti.



Okan Buruk'un göreve gelmesiyle takımın daha mücadeleci bir kimliğe büründüğünü kaydeden Acar, "Bursaspor maçında yediğimiz gole çok çabuk reaksiyon gösterdik ve oyunu kontrolümüzde tutarak farklı bir galibiyet aldık. Öne geçtikten sonra oyuncuların öz güveni çok fazlaydı. Aynı oyunu Kasımpaşa maçında da sergileyip, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.



Takımda sakat ve cezalı oyuncu olmadığını vurgulayan kulüp basın sözcüsü, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tam kadro sürdürdüklerini sözlerine ekledi.