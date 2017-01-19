Akhisar Belediyespor'da Hedef 3 Puan

AKHİSAR Belediyespor Spor Toto Süper Lig'in 18'inci hafta randevusunda cumartesi günü Kayserispor'u konuk edecek.



Bugünkü antrenmanda hücum oyuncularına bol bol şut çalışması yaptıran teknik direktör Tolunay Kafkas, Kayserispor'un direncini erken bir golle kırıp, kolay sonuca gitmeyi hedefliyor.Rodallega antrenmanda büyük bir hırsla çalışırken, uzaktan attığı gollerle takım arkadaşlarından bol bol alkış aldı.





Sakatlıkları devam eden N'Guemo ve Soner Aydoğdu'nun yer almadığı çalışmada kanat oyuncularından da sert ve düzgün ortalar yapmalarını isteyen Tolunay Kafkas'ın öğrencilerini uyarıp, "Rakibin düşme potasında yer alması kimseyi rehavete sürüklemesin. Bu tür maçlarda kaybedilecek puanların telafisi çok zor olur" dediği öğrenildi. Bilet fiyatları VIP 20, kapalı 15, maraton 11 ve misafir takım 10 TL olarak açıklandı.

- Akhisar