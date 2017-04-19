Akhisar Belediyespor'da Gelecek Planları

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü Bursaspor'u konuk edecek Akhisar Belediyespor'da çalışmalar yoğun bir tempoda sürerken, antrenmanı izleyen Başkan Hüseyin Eryüksel, Teknik Direktör Okan Buruk'la görüşüp, takımın son durumu hakkında bilgi aldı.



Gelecek sezonunun planlamasına başlamak için takımın matematiksel olarak kurtuluşunu ilan etmesini bekleyen Başkan Eryüksel'in, Buruk'tan ayrıntılı bir rapor istediği öğrenildi.



Düşme tehlikesinin tamamen geçmesinden sonra yönetime gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili rapor verecek Okan Buruk transfer listesini de hazırlamak için çalışmalara başladığı kaydedildi. Diğer yandan pazar günkü randevu öncesi futbolcularını uyaran Okan Buruk, son maçında Kardemir Karabükspor'u yenerek moral bulan Bursaspor'un etkili oyunculara sahip bir takım olduğunu hatırlatarak, "Kazanmak istiyorsak sahada bunu istemeliyiz" diye konuştu.



- Akhisar