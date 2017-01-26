Akhisar Belediyespor'da Galatasaray Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Akhisar Belediyespor ligin 19. Haftasında konuk olacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını saat 12.00'da Yılmaz Atabarut Tesislerinde yaptığı çalışmayla devam etti. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlan Teknik Direktör Tolunay Kafkas Galatasaray maçından umutlu olduğunu ifade ederek sistem değişikliği sinyali verdi.



Ziraat Türkiye Kupasında gruptan lider çıktıklarını belirten Teknik direktör Tolunay Kafkas, "Grubu ya birinci ya da ikinci olarak tamamlamak istiyorduk. Beklentilerimizi gerçekleştirdik. Şimdi lige döndük, önümüzde zorlu bir Galatasaray maçı var. Oraya puan almak ve kazanmak için gidiyoruz. Taktik anlayışımızı biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Ufak tefek nüanslara dikkat etmemiz gerekiyor. Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a her türlü karşılık vermemiz gerekiyor. Fiziksel olarak üstün olmamız gerekiyor. Bunu başaracak güçteyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Maçtan çok umutluyum" dedi.



Hugo Rodallega'nın ayrılığı hakkında konuşan Kafkas, "Kulübün mali durumu ve şartları uygun olursa bir oyuncu alınacak. Alınmazsa da içeriden bir çözüm üretmeye çalışacağım. Elimizde tek santrafor Vaz Te kaldı. Biraz Onur, birazda Larsson o bölgede oynayabiliyor. Onur ve Larsson tek santrafor oynayabilecek durumda oyuncular değil. Bizimde oynattığımız sistem tek santraforlu çünkü takımın belli zaafları var. O zaafları kapatmak için belirli bir oyun anlayışı içerisinde oluyoruz. Sistemde bir değişiklik düşünüyorum, saha içinde çift santrafora dönebiliriz" ifadelerini kullandı.



Galatasaray müsabakasının zorlu geçeceğini ifade eden Özer Hurmacı, "Galatasaray ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Zorlu bir deplasman olacak fakat bizde kaliteli bir ekibiz. Oraya kazanmaya gideceğiz. İnşallah bunu başarırız. Yeni gelen oyuncular bize güç katacaktır. Ayrılan oyunculara da gittikleri takımlarda başarılar diliyorum. Kupa'da son 16'ya kaldık. İnşallah Gümüşhanespor'u da yenerek son 8'e kalmak istiyoruz. Galatasaray maçında inşallah gülen taraf biz oluruz" dedi.



Akhisar Belediyespor'da sakatlıkları süren Soner Aydoğdu idmana katılmazken, yeni transfer Larsson takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmalarını sürdürdü. - MANİSA