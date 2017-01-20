Akhisar Belediyespor'da Düzce Maçı Hazırlığı

Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Akhisar Belediyespor, yarın saat 17.00'de deplasmanda oynayacağı Düzce Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.



Geçen hafta konuk ettiği Petkimspor'a son saniye sayısı ile 1 sayı farkla mağlup olan yeşil-siyahlılar galibiyeti hedefliyor. Ligin ilk devresinde evinde konuk ve 76-74 yendiği ve Faruk Beşok'un çalıştırdığı Düzce Belediye Basketbol Takımı ligde 22 puanla düşme potasında yer alırken Akhisar Belediyespor ise 26 puan ile 11 sırada yer alıyor.



Akhisar Belediyespor'un karşılaşmaya Sercan Topçu, Reha Örs, Goldwire, Tyler Smith, Cenk Şekeroğlu beşlisi ile çıkması beklenirken, yeşil-siyahlı ekip bugün Düzce'ye gitti. Takımın yapacağı akşam idmanı ile hazırlıklarını tamamlayacağı bildirildi. - MANİSA