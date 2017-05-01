Akhisar Belediyespor Buruk'la Kanatlandı

AKHİSAR Belediyespor'da 25'inci hafta sonunda teknik kadroda kan değişikliğine giden yönetimin Tolunay Kafkas'ın yerine göreve getirdiği Okan Buruk, 4 müsabakada yeşil siyahlı ekibi adeta uçurdu.



Okan Buruk, 25'inci hafta bitiminde 27 puanla devraldığı Akhisar Belediyespor'a 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 yenilgi ile 9 puan kazandırdı, sıralamada üst sıralara tırmanmasını sağladı. Yeşil siyahlı takım, düşme hattıyla puan farkını da 7'den 10'a çıkarıp iyice rahatlattı. Göztepe'den istifa ettikten 2 gün sonra Akhisar Belediyespor'un başına geçen Okan Buruk, bu performansıyla tüm soru işaretlerini de silmiş oldu.



İki teknik adamın istatistiklerinde de Okan Buruk'un bariz üstünlüğü bulunuyor. 23 müsabakada görev yapan Tolunay Kafkas, maç başına 1.04'lük bir puan ortalaması yakalarken Okan Buruk 4 lig maçında 2.25 gibi yüksek bir puan ortalamasına sahip oldu.



Bir diğer dikkat çeken farklılık ise atılan gol saysında ortaya çıktı. Akhisar Belediyespor, Kafkas yönetiminde 23 lig karşılaşmada rakip fileleri 15 kez sarsıp maç başına 0.65 gol ortalaması yakalarken, Okan Buruk'un nezaretinde oynadığı 4 lig müsabakasında 10 gol atan yeşil siyahlı ekip 2.5 ortalamaya ulaştı. Kafkas döneminde 1.34 olan maç başına yenen gol ortalaması ise 1.25'e düştü. - İzmir