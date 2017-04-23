Akhisar Belediyespor-Bursaspor Notları
AKHİSAR Belediyespor'da cezası nedeniyle tribüne çıkan Teknik Direktör Okan Buruk, geçen hafta deplasmanda 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişiklik yaptı.
AKHİSAR Belediyespor'da cezası nedeniyle tribüne çıkan Teknik Direktör Okan Buruk, geçen hafta deplasmanda 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Yeşil siyahlı ekipte Kadir yedek soyunurken, Cikalleshi 11'de forma şansı buldu. Bursaspor'da ise Teknik Direktör Mutlu Topçu, cezalı Ertuğrul'un yokluğunda Erdem'i sahaya sürdü.
Bursaspor taraftarı müsabaka öncesi tribün şov yaptı. Kendilerine ayrılan yaklaşık 1000 kişilik yeri dolduran yeşil beyazlılar, ellerindeki bayraklar ve atkılar ve tezahüratlarla görsel şova imza attı. Akhisar Belediyespor'u desteklemek için Manisa 19 Mayıs Stadı'na gelen yaklaşık 1500 seyirci, karşılaşma öncesi her iki takım futbolcularını el ele tribüne davet ederek alkışladı.
Daha önce Akhisar Belediyespor'da oynayan Merter Yüce ve İsmail Konuk, Bursaspor formasıyla eski takımlarına rakip oldu. Yine eski Akhisar Belediyesporlu Bilal Kısa maça yedekler arasında başladı. Manisa'da bir gün önce yağmur yağmasına rağmen çim saha karşılaşma öncesi sulandı. Güneşli bir havada başlayan mücadele kapalı havada devam etti. - Manisa