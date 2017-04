Akhisar Belediyespor-Bursaspor Maçının Ardından

Mutlu Topçu Ben Bursaspor taraftarıyım. Bir telefonla göreve geldim, başkanımız isterse, her an bırakabilirim



AKHİSAR Belediyespor antrenörü İrfan Saraloğlu, teknik direktör Okan Buruk'un cezalı olduğu için maç sonrası düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi

Öncelikle ulusumuzun ve dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Böyle özel bir günde güzel bir skorla galibiyet aldık. Önümüzdeki haftalara daha güvenli bakmamız açısından mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarıda 1-0 geriye düştük, fakat anında skoru eşitledik.

Devreyi 4-1 galip kapattık. İkinci yarıda kazaya uğramamak için önce oyunu rölantiye aldık, sonra skoru 5-1'e getirdik. Futbolcularımı böyle karakterli bir oyun çıkardıkları için tebrik ediyorum.

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 3-0'lık Kardemir Karabükspor galibiyeti sonrası Akhisar deplasmanına 3 puan beklentisiyle geldiklerini belirterek, Uzun zamandır deplasmanda kazanamıyorduk. Bugün hüsrana uğradık. Böyle bir müsabaka izlettiğimiz için tüm taraftarlardan ve camiadan özür diliyorum. Futbolun gerçeklerini unuttuğumuz bir gündü. Taraftarlarımız ikinci yarıda stadı terk etti, haklılar. Onların yerinde olsam, ben de terk ederdim diye konuştu.

Topçu, İstifa edecek misiniz sorusuna, Ben Bursaspor taraftarıyım. Bir telefonla göreve geldim, başkanımız isterse, her an bırakabilirim yanıtını verdi.