Spor toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor 1 günlük iznin ardından Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nun 5. haftasında yarın saat 17.45'de konuk olacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Karabükspor deplasmanında 1-0 kaybeden Akhisar Belediyespor, 1 günlük iznin ardından kupa mesaisine başladı. Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Bursaspor'a konuk olacak olan yeşil-siyahlılar, bu maçın hazırlıklarına başladı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde saat 11.00'de başlayan antrenmana özel izinli Adu katılmazken, bu oyuncu dışındaki bütün isimler çalışmada hazır bulundu. Antrenmanın ardından kupada gol kralı durumunda bulunan Ricardo Vaz Te şut çalışması yaparken Hugo Rodallega, Caner Osmanpaşa, Serdar Kesimal ve Ömer Bayram ekstra çalışma yaptı.
6 puanlı Ümraniyespor'un lider olduğu G Grubu'nda 5 puanı bulunan Yeşil-Siyahlılar, kendisiyle aynı puandaki Bursaspor ve Aydınspor 1923 ile birlikte gruptan çıkma mücadelesi veriyor.
Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, kupada hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirterek, "Bu maçta da yedek ağırlıklı bir kadroyla sahada olacağız. Yeni transferleri de bu maçta denemek istiyorum" ifadelerini kullandı. Kafkas'ın Bursaspor maçında sahaya süreceği muhtemel 11 şu şekilde: Fatih - Alper, Serdar, Kadir, Orhan Taşdelen - Hasan Ali, Sissoko, Mervan, Soner - Ricardo Vaz Te, Muğdat.
Yeşil-Siyahlılar bugün saat 14.30'da karayolu ile Bursa'ya geçerek otele yerleşecek ve burada maç saatini bekleyecek. - MANİSA
Akhisar Belediyespor, Bursaspor Hazırlıklarına Başladı
Spor toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor 1 günlük iznin ardından Ziraat Türkiye Kupası G Grubu’nun 5. haftasında yarın saat 17.45’de konuk olacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Spor toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor 1 günlük iznin ardından Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nun 5. haftasında yarın saat 17.45'de konuk olacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.