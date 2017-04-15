Akhisar Belediyespor'a 1 Günlük İzin

SPOR Toto Süper Lig'e yarın yapılacak referandum için verilen ara nedeniyle haftayı maç yapmadan geçiren Akhisar Belediyespor, 1 günlük seçim iznine çıktı. Yeşil siyahlı ekip, Bursaspor maçının hazırlıklarına pazartesi günü yeniden başlayacak. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerine vurgu yapan Teknik Direktör Okan Buruk, iç sahada oynayacakları Bursaspor maçından mutlak galibiyet almayı hedeflediklerini, söyledi.



Takımda morallerin yüksek olduğuna vurgu yapan Basın sözcüsü İbrahim Evren Acar ise kalan 7 maçta maksimum puanı toplamayı hedeflediklerini söyleyerek teknik heyetle birlikte şimdiden yeni sezon planlamasına başladıklarını belirtti. - Akhisar