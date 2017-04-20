Akhisar Belediyespor 3 Puana Kilitlendi (Yeniden)

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü Bursaspor'u konuk edecek Akhisar Belediyespor galibiyete kilitlendi. Kritik randevudan 3 puanla ayrılmak isteyen yeşil siyahlı ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmaması teknik heyeti sevindiriyor.



Referandum nedeniyle lige verilen 1 haftalık arada kesintisiz antrenman yapma imkanı bulan Teknik Direktör Okan Buruk, "Moralimiz yerinde. Lige verilen arayı çalışarak değerlendirdik.



Bu ara bize iyi geldi. Kafamdaki oyun planını daha iyi çalışma imkanı bulduk. Bursaspor karşısında 3 puana yakın olan taraf biziz" diye konuştu.



Bu arada pazar günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak Bursaspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Passolig'in internet sitesinden temin edilebilecek biletler, kale arkası ve misafir 10, maraton 11, kapalı 15 ve VIP tribün 20 TL'den satılıyor. - Akhisar