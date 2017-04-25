Akhisar Belediyesi Sanat Atölyesi Renklerin Sesi sergisi açıldı

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın adına Belediye Başkan Yardımcısı Ali Velestin'in açılışını yaptığı sergideki eserler büyük beğeni topladı.

Açılış öncesi konuşan kurs öğretisi Saadet Atalı, 35 yıllık eğitimci hayatında onbinlerce öğrenci yetiştirdiğine dikkat çeken Saadet Atalı, 7'den 70'e tüm öğrencilerin hep aynı duygularda olduğunu ifade ederek bu sergide ilk defa porte denemeler yaptıklarını olumlu yönde gelen eleştirilir olursa devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan serginin hafta sonunda kadar ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.

