Akhisar Belediye Başkanı Hızlı: Yeni Stat Ağustos'ta Tamamlanacak

AKHİSAR Belediye Başkanı Salih Hızlı, mütahhit firma ile anlaşmazlık nedeniyle yapımı yarıda kalan 12 bin kişilik yeni stadın ağustos ayında tamamlanacağını açıkladı.



Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan reklam karşılığında sağlanacak bütçeyle bitirilmesi planlanan tesise Spor Toto Akhisar Stadı isminin verilmesiyle ilgili gündem maddesi, Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında görüşülüp ara komisyona havale edilirken, Başkan Hızlı, "Akhisar Belediyespor önümüzdeki sezon maçlarını yeni stadında oynayacak. Bu konuda hiçbir engel yok" dedi. Kaba inşaatı tamamlananan stadın kalan kısmının ikmal ihalesinin Spor Toto tarafından yapılması konusunda ön mutabakat sağlandığını kaydeden Başkan Hızlı, şöyle konuştu:



"Her kurumun kendisine ait prosedürleri tamamlaması gerekiyor. Önümüzdeki hafta Meclis kararıyla birlikte Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na gidip, ihaleyle ilgili teknik şartnameyi gözden geçireceğiz. Passolig turnikelerinin değişmesi, yüz tanıma sistemi kurulması, zeminde hibrit çim kullanılması gibi ek maddeler ve bunların maliyeti görüşülecek. Bizim için tek hedef, ağustos sonunda inşaatın bitmesi." - Akhisar