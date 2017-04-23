Akgül'den Yerinde İnceleme

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, geçtiğimiz aylarda temeli atılan Çağlayan Mahalle Cami inşaatını gezerek incelemelerde bulundu. Akgül, "İhtiyaçlara cevap veremeyen küçük mahalle camilerinin yerine artık daha modern ve daha geniş mahalle camileri yapıyoruz" dedi.



Son derece detaylı bir şekilde projelendirilen mahalle camisinde 275 kişi namaz kılabilecek. Selçuklu mimarisinin hakim olacağı, 606 metrekare alana sahip proje içerisinde mahfil odası, yemekhane, dernek odası ve derslikler bulunacak. Cami inşaatının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor. Şantiye şefinden çalışmalar hakkında bilgi alan Akgül, "Tamamlandığında Selçuklu mimarisiyle yapılmış güzel bir eser ortaya çıkacak. Mamak'ta 8 yıldır camilerimizin yenilenmesine ve yeni camiler yapılmasına destek olduk. Mamak'ı her yönüyle Başkent'e yakışır bir ilçe haline getirmek için her alanda çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ANKARA