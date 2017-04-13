Akgül, Asilder Üyeleri ile Buluştu

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara Sinop İli İlçeleri Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ASİLDER) üyeleri ve Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanı Mahir Alay ile bir araya geldi. ASİLDER'in tüm üyelerinin bulunduğu toplantıda konuşan ASİLDER Başkanı Kenan Güllü, 16 Nisan'da yapılacak referandum vatanımız, milletimiz ve geleceğimiz için çok önemli dedi.



Büyük bir hadise atlattık



Koalisyonlar döneminde çalışmaların aksadığının altını çizen Akgül, "Biz bu referandum u çok önemsiyoruz. 15 Temmuz gibi büyük bir hadise atlattık. İnancına değerlerine bağlı olan milletin üzerine tanklar yürüdü. Ama bu millet gövde gösterilerine boyun eğmedi. Çok şükür o kötü günler geride kaldı" diye konuştu.



Daha güzel bir Mamak



Mamak'ta yapılan projeleri ve gelişmeleri de ASİLDER üyeleri ile paylaşan Akgül,"Gecekondunun en yoğun olduğu ve çok sayıda kentsel gelişim ve dönüşüm projeleri uygulandığından şehrimizde, bugün dünya'nın en büyük Dönüşüm Projesi olan 50.000 konut ve 500 iş merkezi ile 15 mahallemizi kapsayan Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesini Ankara Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz gecekondunun en yoğun olduğu ve çok sayıda kentsel gelişim ve dönüşüm projeleri uygulandığından ilçemizde değişim ve dönüşüm devam etmektedir. Mamak'taki değişim sürecinde özel sektörün ve yatırımcıların bölgemize rağbet göstermeleri içinde sanayi siteleri başta olmak üzere Sanayi, alanları, alış veriş ve ticaret merkezleri oluşturduk.



Göreve geldiğimizde ise, Mamak'ta kapalı pazar yeri dahi yoktu. Şuan'da 9 kapalı pazar yeri mevcut. Mamak'a yarı olimpik havuz ve spor kompleksi kazandırdık. 3 bin kişilik şehir stadyumunu tamamladık ve Mamak'ta bulunan 16 amatör futbol kulübümüze ücretsiz tahsis ettik. 5 bin kişilik ve iki adet 500 kişilik kapalı spor salonlarımızı bitirerek faaliyete geçirdik. Bunun yanı sıra 13 aile merkezi ve 2 gençlik merkezi açtık. Yaptığımız bütün çalışmalar daha güzel bir Mamak için" dedi.



Duygu dolu anlar



Mamak Belediyesi Mesut Akgül'ün konuşmasının ardından "Zap Suyu" şiirini okuyan ASİLDER üyesi İrem Yiğit davetlilere duygu dolu anlar yaşattı. Dernek Başkanı Kenan Güllü gecenin sonunda tüm üyeleri adına Akgül'e plaket takdim etti. Akgül'e ziyareti sonunda AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gültekin eşlik etti. - ANKARA