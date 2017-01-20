Akgiad'dan Sicil Affı İçin Hem Teşekkür, Hemde Uyarı

TBMM'de önceki gün kabul edilen Torba Yasa kapsamında yürürlüğe giren sicil affının, 11 milyonun üzerinde kişiye ve 2 milyon 300 bin şirkete rahat nefes aldıracağı ifade edilirken, Alüminyum Koruma, Kapatma, Gölgelendirme Üreticileri ve İş adamları Derneği (AKGİAD) Başkanı ve Becker Türkiye CEO'su Volkan Kebir, sektörlerinde üretim yapan 5 bine yakın KOBİ'ye can suyu olacak düzenleme için teşekkür ederken, uygulamada karşılaşılacak olası sorunlara dikkat çekti.



Alüminyum Koruma, Kapatma, Gölgelendirme Üreticileri ve İş adamları Derneği (AKGİAD) Başkanı ve Becker Türkiye CEO'su Volkan Kebir, TBMM'de önceki gün kabul edilen Torba Yasa kapsamında yürürlüğe giren sicil affı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bankalar nezdinde sicili bozulmuş; ancak batmamış firmalar için çok önemli fırsat yakalandığına dikkat çeken Kebir, yapılandırma sürecinde yaşanabilecek aksaklıklara değindi.



"Bankalar yapılandırma sonrasında eski kayıtlarını dikkate alırsa.."



Yasanın önemine dikkat çeken Kebir, "Bizim sektörümüzde de bu şekilde sıkıntı yaşayan yüzlerce Küçük ve Orta Bütçeli İşletme (KOBİ) bulunuyor. Bu firmaların önemli bir bölümü beyaz bir sayfa açma şansı yakaladı. Bankalar, yapılandırma için kapısını çalan firma sahiplerinin iyi niyetinden kuşku duymamalı. Hiçbir işletme sahibi devletle ya da bankalarla başını ağrıtmak istemez. İşini büyütmeye odaklanmak ister. Bir KOBİ kendi kontrolü dışındaki değişkenler ve piyasa koşulları yüzünden kara listeye alınmış ya da sicili bozulmuş olabilir. Firmalar beyaz sayfa açarken, bankalar yapılandırma sonrasında da o firmalarla ilgili eski kayıtlarını dikkate almayı sürdürürse süreç tek taraflı yürümek zorunda kalır ve dağ fare doğurabilir. Bankalarımız bir elleriyle KOBİ'lerle tokalaşırken, diğer ellerini yumruk yaparlarsa, siciller yeniden kararmaya başlar. Geçmişte maalesef bu şekilde çok örnekle karşılaştık. Hükumetimizin, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde bu iyi niyetli uyarıyı bankalarımıza yapmasında yarar görüyoruz" dedi.



Firmaların kara listeye alınmalarında karşılıksız çıkan çeklerin etkisinin büyük olduğunu hatırlatan AKGİAD Başkanı Volkan Kebir, ticari krediler için 'hareketli teminat' taleplerini tekrarladı. Krediler için sabit demirbaşların teminat olarak kullanıldığını anımsatan Kebir, KOBİ'lerin şirketin marka değerini, stoğunu hatta şirketinin kendisini dahi teminat olarak gösterebilmesi gerektiğine dikkat çekerek, teminat yelpazesinin bu şekilde genişlemesi ile ticaret üzerindeki ambargoların kalkacağını ve ticaretin hızlanacağını sözlerine ekledi. - İZMİR