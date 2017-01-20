AKGİAD'dan Sicil Affı İçin Hem Teşekkür Hem Uyarı:

Alüminyum Koruma, Kapatma, Gölgelendirme Üreticileri ve İşadamları Derneği (AKGİAD) Başkanı ve Becker Türkiye CEO'su Volkan Kebir; sektörlerinde üretim yapan 5 bine yakın Kobi'ye cansuyu olacak düzenleme için hükümete teşekkür ederken, uygulamada karşılaşılacak olası sorunlara dikkat çekti.

Bankalar nezninde sicili bozulmuş ancak batmamış firmalar için çok önemli fırsat yakalandığına dikkat çeken Kebir, yapılandırma sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar için şu uyarılarda bulundu:

"Bizim sektörümüzde de bu şekilde sıkıntı yaşayan yüzlerce Kobi bulunuyor. Bu firmaların önemli bir bölümü beyaz bir sayfa açma şansı yakaladı. Bankalar, yapılandırma için kapısını çalan firma sahiplerinin iyi niyetinden kuşku duymamalı. Hiçbir işletme sahibi devletle ya da bankalarla başını ağrıtmak istemez. İşini büyütmeye odaklanmak ister. Bir Kobi kendi kontrolü dışındaki değişkenler ve piyasa koşulları yüzünden kara listeye alınmış ya da sicili bozulmuş olabilir. Firmalar beyaz sayfa açarken, bankalar yapılandırma sonrasında da o firmalarla ilgili eski kayıtlarını dikkate almayı sürdürürse süreç tek taraflı yürümek zorunda kalır ve dağ fare doğurabilir. Bankalarımız bir elleriyle Kobi'lerle tokalaşırken, diğer ellerini yumruk yaparlarsa, siciller yeniden kararmaya başlar. Geçmişte maalesef bu şekilde çok örnekle karşılaştık. Hükümetimizin, Türkiye Bankalar Birliği nezninde bu iyi niyetli uyarıyı bankalarımıza yapmasında yarar görüyoruz."

Firmaların kara listeye alınmalarında karşılıksız çıkan çeklerin etkisinin büyük olduğunu hatırlatan AKGİAD Başkanı Volkan Kebir, ticari krediler için "hareketli teminat" taleplerini tekrarladı. Krediler için sabit demirbaşların teminat olarak kullanıldığını anımsatan Kebir, Kobi'lerin şirketin marka değerini, stoğunu hatta şirketinin kendisini dahi teminat olarak gösterebilmesi gerektiğine dikkat çekerek, teminat yelpazesinin bu şekilde genişlemesi ile ticaret üzerindeki ambargoların kalkacağını ve ticaretin hızlanacağını sözlerine ekledi.