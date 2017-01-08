HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Akfen, Tahvil İhracında İki Katı Satış Yaptı
BİST
77.107 %0,94
DOLAR
3,6475 %1,54
EURO
3,8430 %0,88
PARİTE
1,0534 %-0,61
ALTIN
137,56 %0,83
FAİZ
10,78 %-0,65
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Melo'nun Yeni Takımı Belli Oldu
Akfen, Tahvil İhracında İki Katı Satış Yap...
Akfen, Tahvil İhracında İki Katı Satış Yaptı
8 Ocak 2017 Pazar 18:07
Akfen Holding, 2017 yılının ilk reel sektör tahvil ihracında planlananın iki katı satış yaptı.
Akfen Holding, 2017 yılının ilk reel sektör tahvil ihracında planlananın iki katı satış yaptı.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9142581] Dunya.com
1
16
3
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren 'fazla mesai' kararı
Balık sevenlerin vazgeçilmezi Türkiye rekoru kırdı
5 meyve Türkiye ekonomisine büyük katkı verdi
Yüzlerce sefer iptal oldu! Genel müdür özür diledi
Son dakika! Musul operasyonunda bir ilk! Irak güçleri Dicle Nehri'nde
Hayatının şokunu yaşadı! Bir daha görev alamayacak
Kar İstanbul trafiğine yaradı, görenler gözlerine inanamadı!