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Akfen, Tahvil İhracında İki Katı Satış Yaptı
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Akfen, Tahvil İhracında İki Katı Satış Yaptı

Akfen Holding, 2017 yılının ilk reel sektör tahvil ihracında planlananın iki katı satış yaptı.

Akfen, Tahvil İhracında İki Katı Satış Yaptı

Akfen Holding, 2017 yılının ilk reel sektör tahvil ihracında planlananın iki katı satış yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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