Akfen Tahvil İhracında 300 Milyon Lira Satış Gerçekleştirdi

Akfen Holding, 150 milyon lira olarak çıktığı tahvil ihracında yoğun talep nedeniyle 300 milyon liralık satış gerçekleştirdiğini duyurdu.



Holdingden yapılan açıklamaya göre, 3 yıl vadeli ve 3 ayda bir faiz ödemeli olarak yapılan 300 milyon lira tahvil ihracı başarıyla tamamlandı. 5 Ocak'ta İş Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilen tahvil ihracı kapsamında, nitelikli yatırımcılara yapılan tahvil satışına 200'ün üzerinde nitelikli yatırımcı ilgi gösterdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Holding Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Kadri Samsunlu, bu yılın ocak ayı içinde 140 milyon liralık tahvil geri ödemeleri olduğunu, 150 milyon liralık tahvil ihracı planladıklarını ancak talebin çok yüksek geldiğini ve ihraç miktarını artırarak 300 milyon liralık tahvil satışını başarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Samsunlu, şunları kaydetti:



"Akfen Holding olarak, 3 yıl vadeli ihraç ettiğimiz tahvil bu yılın ilk reel sektör tahvil ihracı ve bu vade için en yüksek miktardaki tahvil ihraçlarından biri oldu. Ayrıca, kısa bir süre önce İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri AŞ (TURKrating), Akfen Holding'in uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu TR AAA, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu TR A1, görünümü ise durağan olarak belirlediğini açıkladı. Akfen Holding, TURKrating tarafından reel sektörde bir firmaya verilen uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu TR AAA almayı başaran ilk şirket oldu. Böylece şirketimize duyulan güven, derecelendirme notumuz sonrasında tahvil ihracımızdaki başarı ile pekişmiş oldu."